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В Алтайском крае продолжается спасательная операция
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13 Февраля 2017 15:05

В Алтайском крае продолжается спасательная операция

В эти минуты в Алтайском крае продолжается спасательная операция. Накануне над озером Телецкое потерпел крушение вертолет. На борту находились пять человек. Найдены обломки машины и тело женщины. Поисковые работы осложняет сильный штормовой ветер. По данным полиции, полет был несанкционированным, поскольку летать над Алтайским заповедником в темное время суток запрещено.

  

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