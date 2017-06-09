В аэропорту Кельна экстренную посадку совершил самолет авиакомпании EasyJet

11 Июня 2017 12:07

Аэробус следовал из Любляны в Лондон. Пилоту доложили о подозрительном разговоре на борту, после чего он принял решение о посадке. Три пассажира задержаны. У одного них конфискован и взорван рюкзак. На борту находился 151 человек, никто не пострадал. В аэропорту Кельна из-за инцидента задержано около 20 рейсов. На некоторое время отменили все вылеты и прилеты. Напомним, полицейские Германии и других европейских стран остаются в повышенной готовности после ряда терактов.