В мире
11 Июня 2017 12:07
В аэропорту Кельна экстренную посадку совершил самолет авиакомпании EasyJet
Аэробус следовал из Любляны в Лондон. Пилоту доложили о подозрительном разговоре на борту, после чего он принял решение о посадке. Три пассажира задержаны. У одного них конфискован и взорван рюкзак. На борту находился 151 человек, никто не пострадал. В аэропорту Кельна из-за инцидента задержано около 20 рейсов. На некоторое время отменили все вылеты и прилеты. Напомним, полицейские Германии и других европейских стран остаются в повышенной готовности после ряда терактов.
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