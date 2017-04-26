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В аэропорту Дамаска произошел мощный взрыв
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27 Апреля 2017 08:01

В аэропорту Дамаска произошел мощный взрыв

Об этом сообщает агентство Рейтер. Отмечается, что в помещениях аэропорта произошло возгорание. Пожар мог начаться из-за авиаудара, сообщают СМИ. Информации о возможных жертвах пока нет.

  

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