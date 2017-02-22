Увеличить налоговую нагрузку на население планирует правительство России

22 Февраля 2017 15:05

Как сообщают источники газеты "Ведомости", различные варианты прорабатываются сейчас профильными ведомствами. В Минфине, например, предлагают повысить подоходный налог с 13% до 15%, из которых 6-8 процентных пунктов направят в федеральный бюджет. При этом повышение ставки могут компенсировать за счет снижения нагрузки на работодателей - с 30% до 21% ставки страховых взносов. В Центре же стратегических разработок говорят о необходимости повышения подоходного налога до 17%. Не исключается также увеличение НДС с 18% до 21%.