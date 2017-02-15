Россия, Турция и Иран создадут совместную группу по контролю перемирия в Сирии

16 Февраля 2017 19:03

Таков результат международной встречи в Астане. Об этом заявил замглавы российской делегации Сергей Вершинин. Сообщается также, что работа над еще двумя документами будет продолжаться - речь идет о дополнительных протоколах. Их цель - обеспечить мирный процесс и облегчить оказание гуманитарной помощи жителям Сирии. В консультациях в Астане участвуют делегации России, Ирана и Турции, а также представители официального Дамаска и вооруженной оппозиции, наблюдатели от Иордании, США и ООН.

Урегулирование сирийского кризиса сегодня обсуждали и в Москве. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура провел переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а также министром обороны Сергеем Шойгу. Как заявил де Мистура, Организация Объединенных Наций поддерживает инициативу Астаны по Сирии. А переговорный процесс в Женеве по вопросам урегулирования конфликта возобновится 23 февраля.