Украинские силовики провели спецоперацию по задержанию бывших чиновников

25 Мая 2017 19:10

Украинские силовики провели в 15 областях спецоперацию по задержанию бывших высокопоставленных чиновников, подозреваемых в причинении государству колоссального ущерба. По информации главы МВД Арсена Авакова, в списке - 23 экс-налоговых инспектора. Десятки миллиардов гривен потерь - результат действовавшей преступной схемы, которая позволяла предприятиям уклоняться от уплаты налогов. Во время обысков изъято около 4 килограммов золота, 50 - серебра, наличными - пять с половиной миллиона долларов, почти 4 миллиона - гривен, 280 тысяч евро.