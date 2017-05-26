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Украинские силовики провели спецоперацию по задержанию бывших чиновников
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25 Мая 2017 19:10

Украинские силовики провели спецоперацию по задержанию бывших чиновников

Украинские силовики провели в 15 областях спецоперацию по задержанию бывших высокопоставленных чиновников, подозреваемых в причинении государству колоссального ущерба. По информации главы МВД Арсена Авакова, в списке - 23 экс-налоговых инспектора. Десятки миллиардов гривен потерь - результат действовавшей преступной схемы, которая позволяла предприятиям уклоняться от уплаты налогов. Во время обысков изъято около 4 килограммов золота, 50 - серебра, наличными - пять с половиной миллиона долларов, почти 4 миллиона - гривен, 280 тысяч евро.

  

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