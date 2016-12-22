Турция и Берлин. Сразу два громких теракта

20 Декабря 2016 21:07

Не только о выборах говорили на встрече Президента с заместителем председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Тема безопасности особенно в эти дни обрела совершенно другое звучание. Сразу два громких теракта произошли минувшим вечером. В Турции и Берлине. По поступающей информации, в Москве уже приземлился рейс с телом дипломата Андрея Карлова, которого накануне застрелили в Анкаре. Соболезнования родным и близким погибшего посла, а также слова поддержки Президенту России и народу этой страны от имени белорусского народа и себя лично выразил Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что в Беларуси с глубокой болью восприняли известие о циничной террористической атаке, в результате которой оборвалась жизнь российского дипломата. Расследованием трагедии занимается совместная российско-турецкая группа специалистов. Правоохранители сейчас отрабатывают все связи убийцы. Уже есть задержанные. По некоторым данным, убийца (экс-сотрудник полиции) мог принадлежать к группировке "Джебхат ан-Нусра", которая известная своими зверствами на территории Сирии. Тем временем экспертное сообщество гадает, как происшествие скажется на отношениях между Россией и Турцией.

Юрий Козлов продолжит тему.

Анкара. Галерея современного искусства. Посол России в Турции Андрей Карлов выступает на открытии фотовыставки. За спиной дипломата нападавший - он проник в здание, представившись охранником посла. На кадрах, опубликованных вскоре после трагедии слышно, что открыв огонь, преступник кричит: "Аллах Акбар" и что-то по-сирийски “Алеппо”. Затем стреляет в уже лежащего дипломата.

Убийца был ликвидирован правоохранителями. За жизнь Андрея Карлова боролись турецкие медики, но ранения оказались слишком тяжелыми. Всего из тела дипломата извлекли 9 пуль.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, Москва, Россия: "Мы квалифицируем случившееся как террористический акт. Мы находимся на связи с турецкими официальными лицами, от которых получили заверения, что будет проведено тщательное всестороннее расследование. Убийцы будут наказаны".

Личность стрелка была установлена практически сразу. Это 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, бывший полицейский. Был уволен после июльской попытки государственного переворота. По данным турецких СМИ, Мевлют Мерт Алтынташ мог быть связан с террористической организацией "Джебхат ан-Нусра", которая воюет против правительственных войск Сирии. Преступник заранее спланировал нападение. Он взял выходной, забронировал отель, где переоделся в гражданскую одежду и пешком отправился к зданию центра современного искусства.

Сулейман Сойлу, глава МВД Турции: “Он два с половиной года служил в полицейском спецназе в Анкаре, был выпускником полицейского училища в Измире. Сейчас мы изучаем связи убийцы. Мы считаем этот теракт провокацией, направленной против турецко-российских отношений”.

Убийство представителя дипмиссии - неслыханный акт. Институт дипломатической неприкосновенности зародился очень давно и соблюдался в большинстве развитых государств еще древнего мира. Вчерашняя трагедия в Анкаре удар не только по России, но и по Турции. В уходящем году две страны делали все возможное, чтобы нормализовать отношения, испорченные инцидентом со сбитым российским бомбардировщиком в ноябре 2015. И российский, и турецкий лидеры считают, что именно восстановлению диалога между Москвой и Анкарой пытался помешать убийца Андрея Карлова.

Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Турции: “Это провокация, направленная против нормализации процесса отношений между Турцией и Россией. Мы не намерены этому поддаваться. Я говорил с российским президентом, мы внимательно следим за ситуацией. Шаги и меры будут приниматься сообща”.

В рамках расследования задержаны пять человек, в их числе родственники убийцы. В Анкаре усилены меры безопасности. Туристов просят избегать мест массового скопления людей и по возможности не покидать гостиниц. Из России в турецкую столицу вылетела спецгруппа из 18 человек, которая примет участие в совместном расследовании.

В Москву продолжают поступать соболезнования со всего света. Одним из первых на трагедию отреагировал глава белорусского МИД Владимир Макей. Накануне в телефонном разговоре с российским коллегой он выразил глубокие и искренние соболезнования в связи с трагической гибелью Андрея Карлова.

В официальном заявлении МИД Беларуси решительно осуждается убийство посла. Таким атакам не может быть оправдания, говорится в документе.

Нападение на Андрея Карлова публично осудили члены Совбеза ООН, руководители МИДов стран ЕС, избранный президент США.

Пан Ги Мун, Генеральный секретарь ООН: “Я хочу выразить глубокие соболезнования российской делегации в связи с убийством их коллеги - посла Андрея Карлова в Анкаре. Я осуждаю этот бессмысленный акт террора, которому не может быть никакого оправдания”.

Борис Джонсон, Министр иностранных дел Великобритании: “Я, как и многие, чувствую глубокое негодование, из-за того, что госслужащий убит при исполнении своих обязанностей. Причем настолько трусливым и вызывающим презрение способом”.

Томас де Мезьер, Министр внутренних дел Германии: "Турция очень сильно пострадала от терроризма. Если в чем-то позиции Берлина и Анкары отличаются, то что касается терроризма - здесь мы едины: искоренить это зло необходимо общими усилиями".

С осуждением теракта выступил и украинский МИД. А настоящим антигероем в соцсетях стал экс-сотник Майдана, внефракционный депутат Рады Владимир Парасюк, назвавший убийцу посла героем.

Что касается непосредственно российско-турецких отношений, то аналитики считают, что убийство в Анкаре вряд ли сможет остановить их развитие. У терроризма нет национальности и такой инцидент, учитывая последние события на континенте, мог произойти в любой стране Европы.

В Москве к зданию российского МИДа люди несут цветы и свечи. Акции в память об Андрее Карлове в эти минуты проходят в турецких городах. Местные СМИ, кстати, даже оппозиционные, называют убитого в прямом эфире дипломата большим другом турецкого народа. Улица, на которой сейчас находится посольство России в Анкаре, будет переименована в честь погибшего дипломата.