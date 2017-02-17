ЦРУ оскандалилось во Франции

17 Февраля 2017 12:08

Американцы, переживавшие из-за того, что якобы кто-то вмешался в их президентскую кампанию, пять лет назад сами внедрили своих агентов в главные политические партии Пятой Республики. Об этом сообщает WikiLeaks .

Задача была проникнуть в электронные системы и повлиять на результаты выборов 2012 года. Особый интерес для шпионов представляли социалисты, республиканцы, "Национальный фронт" и ведущие политики - бывший в то время президент Николя Саркози, будущий Франсуа Олланд, а также Марин Ле Пен.