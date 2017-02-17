Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>ЦРУ оскандалилось во Франции
В мире
RSS
ЦРУ оскандалилось во Франции
Скачать Поделиться

17 Февраля 2017 12:08

ЦРУ оскандалилось во Франции

Американцы, переживавшие из-за того, что якобы кто-то вмешался в их президентскую кампанию, пять лет назад сами внедрили своих агентов в главные политические партии Пятой Республики. Об этом сообщает WikiLeaks .

Задача была проникнуть в электронные системы и повлиять на результаты выборов 2012 года. Особый интерес для шпионов представляли социалисты, республиканцы, "Национальный фронт" и ведущие политики - бывший в то время президент Николя Саркози, будущий Франсуа Олланд, а также Марин Ле Пен.

  

Другие новости

ЧП в итальянских Альпах Надзвычайнае здарэнне ў італьянскіх Альпах 17.02.2017 09:12 / В мире ЧП в итальянских Альпах
Взрыв в Пакистане Выбух у Пакістане 16.02.2017 21:11 / В мире Взрыв в Пакистане

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =