В мире
17 Февраля 2017 12:08
ЦРУ оскандалилось во Франции
Американцы, переживавшие из-за того, что якобы кто-то вмешался в их президентскую кампанию, пять лет назад сами внедрили своих агентов в главные политические партии Пятой Республики. Об этом сообщает WikiLeaks .
Задача была проникнуть в электронные системы и повлиять на результаты выборов 2012 года. Особый интерес для шпионов представляли социалисты, республиканцы, "Национальный фронт" и ведущие политики - бывший в то время президент Николя Саркози, будущий Франсуа Олланд, а также Марин Ле Пен.
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