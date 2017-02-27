Церемония Оскар - в эти минуты в Лос-Анджелесе

27 Февраля 2017 07:09

В Лос-Анджелесе в эти минуты проходит 89-ая церемония вручения премии "Оскар". Уже известны первые лауреаты. Так, Махершала Али и Виола Дэвис получили "Золотых рыцарей" за роли второго плана в фильмах "Лунный свет" и "Ограды". "Отряд самоубийц" стал лучшим в категории "Грим и прически". Награду за костюмы киноакадемики присудили "Фантастическим тварям". "Оскар" в области документального кино присужден фильму "О.Джей: Сделано в Америке". Его длительность — семь с половиной часов. Премию "Оскар" в номинации "Звукомонтаж" завоевал фильм "Прибытие". Главный фаворит церемонии мюзикл "Ла-Ла Лэнд" (он номинирован в 14 номинациях) пока получил только одну статуэтку - и ту за работу художника-постановщика.