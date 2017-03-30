Третья ночь протестов в Париже

30 Марта 2017 19:06

Вначале участники акции скандируют "Полицейские - убийцы!", а вскоре протест перерастает в ожесточенные столкновения с полицией. За 72 часа арестовано более трех десятков человек. Полицейские применяют силу и слезоточивый газ.

Скандал разгорелся после того как полицейские застрелили гражданина Китая Ли Шайо. Правоохранители говорят, что когда они прибыли по вызову, то услышали крики. Поэтому и решили ворваться в дом. Огонь открыли в целях самообороны. Родственники говорят, что стражи порядка вломились в их дом и убили главу семейства, который резал рыбу. Напомним, в феврале во Франции не утихали демонстрации почти месяц. Тогда, во время проверки документов, полицейские избили и изнасиловали 22-летнего соцработника марокканского происхождения Тео.