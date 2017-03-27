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Трагедия на горнолыжном курорте в Японии
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27 Марта 2017 12:02

Трагедия на горнолыжном курорте в Японии

Снежная лавина накрыла зону отдыха в районе города Насу. В этот момент там находились около 70 человек. Среди них 50 старшеклассников из разных школ, которые отрабатывали восхождение на вершину. Жертвами стихии стали десятки человек - 8 погибли, 30 - получили травмы. Спасатели пытаются раскопать из снега выживших. Власти страны создали штаб по координации поисковых работ.

  

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