18 Апреля 2017 21:09

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении досрочных парламентских выборов. Они назначены на 8 июня. По словам Мэй, в парламенте нет единого мнения по поводу выхода страны из ЕС, поэтому и необходимо проведение парламентских выборов. Мэй отметила, что оппозиционная Лейбористская партия собирается заблокировать итоговые договоренности с ЕС по Brexit, либерал-демократы парализуют деятельность нижней палаты, а Шотландская национальная партия противостоит работе правительства. Как сообщалось накануне, нынешний британский премьер-министр может покинуть свой пост после того, как закончит процесс выхода Британии из Европейского союза. На это, как известно, понадобится не менее двух лет.