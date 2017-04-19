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Тереза Мэй объявила о проведении досрочных парламентских выборов
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18 Апреля 2017 21:09

Тереза Мэй объявила о проведении досрочных парламентских выборов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении досрочных парламентских выборов. Они назначены на 8 июня. По словам Мэй, в парламенте нет единого мнения по поводу выхода страны из ЕС, поэтому и необходимо проведение парламентских выборов. Мэй отметила, что оппозиционная Лейбористская партия собирается заблокировать итоговые договоренности с ЕС по Brexit, либерал-демократы парализуют деятельность нижней палаты, а Шотландская национальная партия противостоит работе правительства. Как сообщалось накануне, нынешний британский премьер-министр может покинуть свой пост после того, как закончит процесс выхода Британии из Европейского союза. На это, как известно, понадобится не менее двух лет.  

  

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