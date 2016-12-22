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Теракт в замке крестоносцев в Иордании
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19 Декабря 2016 07:04

Теракт в замке крестоносцев в Иордании

Теракт в иорданском городе Эль-Карак. Во время атаки погибли 10 человек, 30 ранены.  Среди погибших  двое гражданских и туристка из Канады. Вооруженные мужчины накануне  обстреляли полицейский наряд, после чего  укрылись в средневековом замке крестоносцев. Они захватили его посетителей  в заложники. Силовики смогли во время штурма крепости  освободить около 30-ти человек. Уничтожены четверо боевиков. Среди нападавших - были граждане арабских стран. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

 

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