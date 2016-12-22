Теракт в замке крестоносцев в Иордании

19 Декабря 2016 07:04

Теракт в иорданском городе Эль-Карак. Во время атаки погибли 10 человек, 30 ранены. Среди погибших двое гражданских и туристка из Канады. Вооруженные мужчины накануне обстреляли полицейский наряд, после чего укрылись в средневековом замке крестоносцев. Они захватили его посетителей в заложники. Силовики смогли во время штурма крепости освободить около 30-ти человек. Уничтожены четверо боевиков. Среди нападавших - были граждане арабских стран. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.