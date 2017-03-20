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20 Марта 2017 09:03

Сразу две демонстрации в Лейпциге

Несколько сотен ультраправых вышли на митинг по призыву радикальных политических сил. И одновременно с ними почти тысяча человек собрались на альтернативный марш против радикализма и нацизма. Чтобы разделить противоборствующие стороны, полиция установила барьеры и специальные блоки. Ультраправые совершили несколько попыток прорваться через ограждения к оппонентам. Летели бутылки и камни. Но обошлось без жертв.