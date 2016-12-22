Совбез ООН согласовал проект резолюции об эвакуации мирных жителей из Алеппо

19 Декабря 2016 08:05

Голосование по этому вопросу пройдет сегодня. С 15 декабря восточную часть города покинули тысячи человек. Эвакуация идет с перебоями из-за нарушения соглашения о прекращении огня. Восточный Алеппо находился под контролем повстанцев более 4-ех лет. Сирийские власти объявили о взятии города под полный контроль на прошлой неделе.