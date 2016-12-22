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Совбез ООН согласовал проект резолюции об эвакуации мирных жителей из Алеппо
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19 Декабря 2016 08:05

Совбез ООН согласовал проект резолюции об эвакуации мирных жителей из Алеппо

Голосование по этому вопросу пройдет сегодня. С 15 декабря  восточную часть города покинули тысячи человек. Эвакуация идет с перебоями  из-за нарушения соглашения о прекращении огня. Восточный Алеппо находился под контролем повстанцев  более 4-ех лет. Сирийские власти объявили о взятии города  под полный контроль на прошлой неделе.

 

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