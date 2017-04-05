СовБез ООН соберется для обсуждения использование химического оружия в сирийской провинции

5 Апреля 2017 09:02

СовБез ООН сегодня соберется для обсуждения атаки с вероятным использованием химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Накануне погибли не менее 100 человек, еще 400 получили отравления. США, Британия и Франция уже внесли в Совет Безопасности проект резолюции с осуждением инцидента. Сейчас ООН проводит проверку сообщений об атаке. По некоторым данным, авиаудар по Хан-Шейхуну стал одной из самых смертоносных атак с применением химического оружия за время военного конфликта в Сирии.