В мире
5 Апреля 2017 09:02
СовБез ООН соберется для обсуждения использование химического оружия в сирийской провинции
СовБез ООН сегодня соберется для обсуждения атаки с вероятным использованием химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Накануне погибли не менее 100 человек, еще 400 получили отравления. США, Британия и Франция уже внесли в Совет Безопасности проект резолюции с осуждением инцидента. Сейчас ООН проводит проверку сообщений об атаке. По некоторым данным, авиаудар по Хан-Шейхуну стал одной из самых смертоносных атак с применением химического оружия за время военного конфликта в Сирии.
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