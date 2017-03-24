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Совбез ООН принял резолюцию о защите культурного наследия в условиях вооруженных конфликтов
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25 Марта 2017 09:09

Совбез ООН принял резолюцию о защите культурного наследия в условиях вооруженных конфликтов

В ней осуждается разрушение монументов культуры, объектов религиозного поклонения, расхищение исторических ценностей с территории вооруженных конфликтов. Для их сохранения рекомендуется документировать и перемещать их в так называемые безопасные зоны. Преднамеренные нападения на объекты культурного наследия в резолюции относят к военным преступлениям.

  

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