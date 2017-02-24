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Сегодня юбилей отмечает народная артистка России Татьяна Догилева
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26 Февраля 2017 09:10

Сегодня юбилей отмечает народная артистка России Татьяна Догилева

Миллионы поклонников любят ее за яркие образы и неповторимое обаяние. Сегодня юбилей отмечает народная артистка России Татьяна Догилева. С 60-летием народную артистку России поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. В кино Татьяна Догилева начала сниматься с 15 лет. Сейчас на ее счету около сотни ролей. Самыми запоминающимся стали работы в фильмах "Покровские ворота", "Вокзал для двоих", "Блондинка за углом", "Забытая мелодия для флейты". Известна Догилева и как режиссер.  

  

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