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Сегодня в Вашингтоне пройдет инаугурация 45-го президента США
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20 Января 2017 07:08

Сегодня в Вашингтоне пройдет инаугурация 45-го президента США

Ожидается, что праздничные мероприятия по случаю вступления Дональда Трампа в должность лидера США станут самыми масштабными в истории страны. На их организацию ушли рекордные 200 миллионов долларов. Накануне у здания Капитолия прошла финальная репетиция. Особое внимание уделили мерам безопасности. Торжества начнутся в 17:30 по минскому времени. Отметим, что менее чем за сутки до инаугурации штаб избранного президента США Дональда Трампа объявил о назначении 17 человек на должности в будущей администрации. Первым заместителем пресс-секретаря стала Сара Сандерс. На должность специального помощника президента и директора по связям с общественностью назначена Хелен Ферре. Отметим, что подписать первые указы Дональд Трамп намерен уже сегодня.

 

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