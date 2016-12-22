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Сегодня в США так называемый день невозврата
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19 Декабря 2016 19:04

Сегодня в США так называемый день невозврата

Коллегия выборщиков, а это 538 человек из различных штатов, проведет голосование по избранию президента США. На выборах 8 ноября Дональд Трамп заручился поддержкой 306-ти выборщиков, а его соперница Хиллари Клинтон - 232-х. Для избрания же необходимы 270 голосов. Сегодня ситуация осложняется тем, что на многих выборщиков оказывается беспрецедентное  давление  с целью заставить голосовать их против Трампа. И теоретически они могут поменять свое мнение и отдать  голос другому кандидату. Последний раз такое происходило в 2000 году. Результаты же  станут известны лишь 6  января, когда американский конгресс соберется, чтобы утвердить итоги голосования выборщиков. Инаугурация выбранного президента состоится 20 января.

 

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