Россия и весь мир скорбит по погибшим в метро Санкт-Петербурга

4 Апреля 2017 09:05

Соболезнования выражают лидеры многих стран. Потрясены случившемся в ОБСЕ и Парламентской ассамблее Совета Европы. В Совбезе ООН взрыв осудили и призвали найти организаторов. В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур. Жители и гости города несут цветы к станции "Сенная площадь", зажигают свечи. Выражают слова сочувствия и поддержки люди и в других странах.

Белорусы несут цветы к посольству Российской Федерации в Минске. В память о погибших горят свечи и лежат венки. В знак скорби у здания диппредставительства приспущен государственный флаг России.

По последним данным, взрыв в метро унес 11 жизней. 51 человек, по информации МЧС, - в больницах. Белорусу, который получил ранения в результате теракта, уже сделали операцию. Угрозы жизни нет, он в состоянии средней тяжести. СМИ сообщают о том, что взрыв в вагоне петербургского метро, вероятнее всего, совершил террорист-смертник. Он оставил бомбу на платформе "Площадь Восстания", а потом подорвал себя в вагоне. Устройство было зафиксировано у него на теле, находились в рюкзаке либо он держал бомбу в руках. Второе устройство удалось обезвредить до того, как оно сработало. Правда, некоторые источники не исключают наличие сообщника. Обеспечение безопасности в Санкт-Петербурге после взрыва взято под усиленный контроль. Сегодня утром из-за бесхозного предмета закрывались две станции метро. Повышенное внимание - к местам скопления людей. В аэропорту Пулково усилены меры безопасности.