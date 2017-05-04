России и Украине грозят санкции за нарушение правил "Евровидения"

4 Мая 2017 19:17

Об этом в интервью немецким СМИ заявил глава оргкомитета песенного конкурса Франк-Дитер Фрайлинг. Украина, по его словам, нарушила основополагающий принцип "Евровидения" - у всех участников должна быть возможность выступить. Россия же не приняла участие в обязательных мероприятиях в рамках конкурса, в том числе, отказавшись от его трансляции. Решение о том, какие именно санкции будут назначены в отношении Москвы и Киева, примут после 12 июля. По правилам конкурса, это может быть штраф либо отстранения от участия в "Евровидении" сроком до трех лет.