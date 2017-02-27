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Рио закружилось в вихре карнавала
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27 Февраля 2017 12:09

Рио закружилось в вихре карнавала

В этом году в нем принимают участие 12 знаменитых школ самбы в сопровождении собственных оркестров. По традиции в начале праздника мэр передает символический ключ от города хозяину праздника - королю Момо. В этом году церемония открытия прошла на пять часов позже запланированного. А глава города, бывший пастор евангелической церкви, который негативно относится к карнавалу, решил в ней вовсе не участвовать, и вручать ключ пришлось министру культуры. Посмотреть на красочное празднество в город съезжаются сотни тысяч людей из разных стран. Ожидается, что карнавал принесет городу около 1 млрд евро.

 

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