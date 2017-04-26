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Рейтинг Терезы Мэй выше, чем у Маргарет Тэтчер
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27 Апреля 2017 09:01

Рейтинг Терезы Мэй выше, чем у Маргарет Тэтчер

Рейтинг Терезы Мэй, премьер-министра Великобритании, выше, чем у Маргарет Тэтчер. Таковы результаты опроса компании Ipsos, который публикует издание “Индепендент”. 60-летнюю Мэй поддержал 61 процент опрошенных британцев. У Тэтчер, которая была первой женщиной-премьером Королевства, рейтинг был 48 процентов. К слову, в конце прошлого года "железную леди" в который раз признали самой влиятельной женщиной последних 70-ти лет.

  

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