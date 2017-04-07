Реакция международного сообщества на действия США в Сирии

7 Апреля 2017 15:03

Девять мирных жителей стали жертвами ракетного удара США по Сирии. Среди погибших четверо детей, еще не менее семи человек получили ранения. Также взрыв унес жизни десяти сирийских военных. В ночь на пятницу с двух эсминцев в Средиземном море по аэродрому в Хомсе ВВС США выпустили 59 "Томагавков". По мнению Вашингтона, именно с этого места были совершены химические атаки в провинции Идлиб. Тему продолжит Юлия Нефф.

Дональд Трамп, президент США: "Сегодня я отдал приказ нанести прицельный военный удар по авиабазе в Сирии, с которой была осуществлена химическая атака. Предотвращение и сдерживание распространения и использования смертоносного химического оружия - в интересах национальной безопасности США. Сегодня я призываю все цивилизованные нации присоединиться к нам в стремлении покончить с резней и кровопролитием в Сирии".

Дональд Трамп добавил, что удары могут повториться в случае необходимости. Несмотря на то, что Совет Безопасности принял решение отложить рассмотрение проектов резолюции, касающиеся инцидента с предполагаемым применением химического оружия в сирийской провинции Идлиб, США в одностороннем порядке нанесли ракетный удар по Сирии. Реакция международного сообщества была незамедлительной. МИД России заявляет: авиаудар США по военному аэродрому в Сирии имеет очевидное политическое объяснение.

По словам официального представителя МИД, ожесточенная избирательная борьба в США закончилась, однако конкретной внешнеполитической стратегии так и не появилось.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России: "Соединенные Штаты Америки не первый раз демонстрируют подобный бездумный подход. Он лишь усугубляет имеющиеся в мире проблемы и создает угрозу международной безопасности. Само присутствие военнослужащих США и других стран на территории Сирии без согласия на то правительства этой страны или решения Совета Безопасности ООН является грубым, явным и ничем не обоснованным нарушением международного права".

Поддержку агрессивному шагу Трампа ожидаемо выразили Британия, Израиль, Япония, Саудовская Аравия, Австралия. Решительно осудили его действия Россия и Иран. Президент Владимир Путин заявил, что этот шаг является агрессией против суверенного государства, наносящей ущерб как российско-американским отношениям, так и общей борьбе с терроризмом.

В сентябре 2015 года Президент Сирии Башар Асад официально обратился к России с просьбой об оказании военной помощи. Совет Федерации единогласно поддержал использование российских Вооруженных сил за рубежом. Было подчеркнуто: целью военной операции является исключительно борьба с терроризмом, и не только в Сирии, но и во всем мире.

Самир Сулейман, бригадный генерал, руководитель отдела армии Сирии: "Эта достойная порицания американская агрессия подтверждает продолжение некорректной американской стратегии. Это подрывает процесс борьбы с терроризмом, которую проводят сирийские Вооруженные силы. Это делает США партнером "Исламского государства", "Ан-Нусры" и других террористических организаций''.

Применение химического оружия осуждают все. Но расследование по факту химической атаки на Идлиб 4 апреля еще не проведено. Кстати, прошлым летом эксперты миссии ООН подготовили доклад об использовании химоружия в Сирии за последние годы. В большинстве случаев установить, кто стоит за подобными атаками, не удалось до сих пор.