Пьяный водитель внедорожника протаранил людей в Испании

29 Мая 2017 15:05

В Испании в курортном городе Марбелья внедорожник протаранил собравшихся на набережной людей, а затем уже на трассе столкнулся с несколькими автомобилями. Пострадали семь человек, двое госпитализированы с серьезными травмами. В полиции подчеркнули, что случившееся - не теракт. Внедорожник уходил от погони. Ранее его остановил патруль. Водитель — а уже известно, что это британский подданный - был в состоянии алкогольного опьянения и решил скрыться. После аварии на трассе его удалось задержать.