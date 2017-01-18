Проливные дожди в Аргентине привели к разрушительным наводнениям и оползням

18 Января 2017 09:03

Сотни людей пришлось эвакуировать из города Ла-Эмилия - на севере провинции Буэнос-Айрес. Жители передвигаются здесь на байдарках. Многие дожидались приезда спасателей на крышах. Большая вода разрушила банк в одном из городов, унеся с собой сбережения клиентов. Многие из пострадавших районов страны аграрные. Серьезный ущерб нанесен урожаю.