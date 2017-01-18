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Проливные дожди в Аргентине привели к разрушительным наводнениям и оползням
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18 Января 2017 09:03

Проливные дожди в Аргентине привели к разрушительным наводнениям и оползням

Сотни людей пришлось эвакуировать из города Ла-Эмилия - на севере провинции Буэнос-Айрес. Жители передвигаются здесь на байдарках. Многие дожидались приезда спасателей на крышах. Большая вода разрушила банк в одном из городов, унеся с собой сбережения клиентов. Многие из пострадавших районов страны аграрные. Серьезный ущерб нанесен урожаю.

 

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