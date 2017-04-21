Президентские выборы начались во Франции

22 Апреля 2017 21:30

Избирательные участки уже открылись на заморских территориях страны, где голосуют жители сообщества Сен-Пьер и Микелон. Оно расположено рядом с канадским островом Ньюфаундленд - там уже наступило воскресенье.

В европейской же части Франции - день тишины, и любая агитация запрещена. На главный пост в стране претендуют 11 человек. Опросы показывают, что пройти во второй тур смогут основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, у них почти одинаковые рейтинги. Однако политологи не списывают со счетов кандидата от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона, а также представителя левых сил Жан-Люка Меланшона. Исследователи говорят, что среди избирателей как никогда много неопределившихся. Так, сегодня каждый третий француз не знает, за кого отдаст свой голос. И именно эти люди в итоге решат, кто станет новым хозяином Елисейского дворца.