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Предрождественские полярные погружения на Аляске
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19 Декабря 2016 08:13

Предрождественские полярные погружения на Аляске

В этом году в них участвовали более тысячи смельчаков. Люди в карнавальных костюмах прыгали в прорубь Гусиного озера. Температура воды - около нуля. Среди моржей оказался и сенатор от штата.

Полярные погружения не первый год устраивает организация Special Olympics Alaska. Ее сотрудники поддерживают спортсменов-инвалидов. В этом году им удалось собрать 300 тысяч долларов.

 

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