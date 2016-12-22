Предрождественские полярные погружения на Аляске

19 Декабря 2016 08:13

В этом году в них участвовали более тысячи смельчаков. Люди в карнавальных костюмах прыгали в прорубь Гусиного озера. Температура воды - около нуля. Среди моржей оказался и сенатор от штата.

Полярные погружения не первый год устраивает организация Special Olympics Alaska. Ее сотрудники поддерживают спортсменов-инвалидов. В этом году им удалось собрать 300 тысяч долларов.