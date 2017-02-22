Правительство Баварии ограничило ношение паранджи

22 Февраля 2017 07:10

Власти федеральной земли в Германии одобрили законопроект, который запрещает полностью закрывать лицо и тело на общественной службе, во время учебы, голосования и в случаях, когда речь идет о мерах безопасности и охране порядка. С конца прошлого года немецкий кабмин принял закон о запрете на паранджу для госслужащих, которые находятся при исполнении.