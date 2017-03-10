Посетители зоопарка в венгерском городе Ньиредьхаза впервые увидели тройку белых львят

10 Марта 2017 15:06

Малышам всего два месяца. Их отец родом из Нидерландов, а мама - из Чехии. И они тоже альбиносы. Львята прекрасно себя чувствуют и все вместе резвятся на свежем воздухе. В рационе у них пока мамино молочко. Однако в скором времени эту обворожительную тройню планируют перевести на мясную пищу. Что интересно: это не первое потомство в семье белых хищников. Первенец у пары львов появился еще летом прошлого года.