В мире
10 Марта 2017 15:06
Посетители зоопарка в венгерском городе Ньиредьхаза впервые увидели тройку белых львят
Малышам всего два месяца. Их отец родом из Нидерландов, а мама - из Чехии. И они тоже альбиносы. Львята прекрасно себя чувствуют и все вместе резвятся на свежем воздухе. В рационе у них пока мамино молочко. Однако в скором времени эту обворожительную тройню планируют перевести на мясную пищу. Что интересно: это не первое потомство в семье белых хищников. Первенец у пары львов появился еще летом прошлого года.
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