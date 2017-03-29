Польша закрыла все консульства в Украине из-за ЧП в Луцке

29 Марта 2017 19:06

Ночью здание польского консульства в этом городе обстреляли из гранатомета. Снаряд попал в служебное помещение. Никто не пострадал. Официальная Варшава потребовала от Киева разъяснений по поводу инцидента и заявила ноту протеста. СБУ увидела в атаке "российский след". Президент Петр Порошенко поручил силовым ведомствам усилить охрану дипучреждений, а также предложил главе Польши Анджею Дуде привлечь к расследованию польских специалистов.