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Польша закрыла все консульства в Украине из-за ЧП в Луцке
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29 Марта 2017 19:06

Польша закрыла все консульства в Украине из-за ЧП в Луцке

Ночью здание польского консульства в этом городе обстреляли из гранатомета. Снаряд попал в служебное помещение. Никто не пострадал. Официальная Варшава потребовала от Киева разъяснений по поводу инцидента и заявила ноту протеста. СБУ увидела в атаке "российский след". Президент Петр Порошенко поручил силовым ведомствам усилить охрану дипучреждений, а также предложил главе Польши Анджею Дуде привлечь к расследованию польских специалистов.

  

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