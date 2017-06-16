Полиция Лондона задержала у парламента вооруженного ножом мужчину

16 Июня 2017 15:10

Территорию срочно перекрыли. Мужчину 30-ти лет обездвижили с помощью электрошока. В результате инцидента никто не пострадал. При этом уточняется, что задержанного не подозревают в намерении совершить теракт. Напомним, после серии атак в британской столице введены повышенные меры безопасности.