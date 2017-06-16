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Полиция Лондона задержала у парламента вооруженного ножом мужчину
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16 Июня 2017 15:10

Полиция Лондона задержала у парламента вооруженного ножом мужчину

Территорию срочно перекрыли. Мужчину 30-ти лет обездвижили с помощью электрошока. В результате инцидента никто не пострадал. При этом уточняется, что задержанного не подозревают в намерении совершить теракт. Напомним, после серии атак в британской столице введены повышенные меры безопасности.
  

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