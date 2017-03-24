Почти все европейские страны перешли на летнее время

26 Марта 2017 15:06

Почти все европейские страны сегодня ночью стали жить по летнему времени. По предложению Европейской экономической комиссии ООН и государств, которые входят в европейское сообщество, переход осуществляют в последнее воскресенье марта. По такому времени Старый Свет будет жить до конца октября. Напомним, в Беларуси с 2011 года стрелки часов не переводятся, чтобы полностью использовать светлое время суток, а также улучшить условия труда и отдыха.