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Переговорщики Европарламента и Совета ЕС согласовали отмену визового режима для граждан Украины
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1 Марта 2017 07:10

Переговорщики Европарламента и Совета ЕС согласовали отмену визового режима для граждан Украины

Ожидается, что в перспективе украинцы, обладатели биометрических паспортов, смогут ездить в страны Евросоюза без визы на срок до 90 дней в течение полугода. Договоренность не будет касаться Ирландии и Соединенного Королевства. При этом безвизовый режим не дает права на трудоустройство в ЕС.

  

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