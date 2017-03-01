Переговорщики Европарламента и Совета ЕС согласовали отмену визового режима для граждан Украины

1 Марта 2017 07:10

Ожидается, что в перспективе украинцы, обладатели биометрических паспортов, смогут ездить в страны Евросоюза без визы на срок до 90 дней в течение полугода. Договоренность не будет касаться Ирландии и Соединенного Королевства. При этом безвизовый режим не дает права на трудоустройство в ЕС.