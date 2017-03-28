Пассажирский самолет загорелся при посадке в Перу

29 Марта 2017 09:03

Пассажирский самолет загорелся при посадке в аэропорту перуанского города Хауха. Авиалайнер съехал со взлетно-посадочной полосы, затем у него сломалось шасси и был поврежден топливный бак. Позже последовал взрыв. На борту лайнера находился 141 пассажир. Пострадали 25. Сообщается, что пожар потушен. Аэропорт закрыт для вылета и прилета самолетов.