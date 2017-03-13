Парламент Великобритании утвердил законопроект о запуске Brexit

14 Марта 2017 07:03

Точку в законодательном процессе поставила накануне поздно вечером Палата лордов, которая не стала повторно вносить поправки. Напомним, 1 марта сенаторы потребовали у правительства гарантировать гражданам Евросоюза право остаться в Великобритании после Brexit. Теперь документ должна одобрить королева, после чего он приобретет статус закона, и премьер-министр Тереза Мэй сможет официально запустить процесс выхода страны из Евросоюза.