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Парламент Великобритании утвердил законопроект о запуске Brexit
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14 Марта 2017 07:03

Парламент Великобритании утвердил законопроект о запуске Brexit

Точку в законодательном процессе поставила накануне поздно вечером Палата лордов, которая не стала повторно вносить поправки. Напомним, 1 марта сенаторы потребовали у правительства гарантировать гражданам Евросоюза право остаться в Великобритании после Brexit. Теперь документ должна одобрить королева, после чего он приобретет статус закона, и премьер-министр Тереза Мэй сможет официально запустить процесс выхода страны из Евросоюза.

  

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