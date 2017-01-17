Панихиды о жертвах катастрофы Ту-154 прошли в Москве и регионах

16 Января 2017 19:03

Сегодня в России провожали в последний путь жертв катастрофы Ту-154 над Черным морем. Панихиды прошли в Москве и регионах. В телецентре "Останкино" прощались с журналистами телеканала "Звезда", Первого канала и НТВ. Проститься с погибшими в авиакатастрофе пришли друзья и коллеги журналистов.

Ольга Бороднева, специальный корреспондент телеканала "Звезда", Россия:

"Большая потеря. Ребят действительно знали хорошо. Паша Обухов, мы с ним дружили. Это тяжело представить. Я только что там была, и мне не верится, что это случилось. Вроде бы ты видишь гроб, понимаешь, что это все, а на самом деле не верится".

Ирада Зейналова, ведущая программы "Итоги недели" на телеканале НТВ, Россия:

"Ребята погибли, потому что есть такая профессия – новости, они обязаны были это сделать, а мы обязаны их помнить. И я думаю, это единственное, что мы должны сделать сейчас, обязательно поддержать их семьи, поскольку это наши семьи теперь".

Трагедия унесла жизни 92 человек. Самолет Минобороны, который направлялся в Сирию, потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, а также артисты ансамбля имени Александрова.