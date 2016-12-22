21 Декабря 2016 07:04

Ответственность за теракт в Берлине взяло на себя "Исламское государство". Напомним, в понедельник вечером грузовик с польскими номерами въехал в толпу людей на рождественском базаре в центре немецкой столицы. 12 человек погибли, 48 госпитализированы. Глава МИД ФРГ призвал сохранять хладнокровие.

По подозрению в теракте был задержан пакистанец, но позже его отпустили из-за недостатка улик. В Германии на фоне возникшей угрозы усилены меры безопасности.