Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Около 90 000 жителей Сан-Франциско остались без света
В мире
RSS
Около 90 000 жителей Сан-Франциско остались без света
Скачать Поделиться

22 Апреля 2017 12:25

Около 90 000 жителей Сан-Франциско остались без света

Около 90 000 жителей Сан-Франциско остались без света из-за пожара на электроподстанции. Как сообщает CBS, из-за перебоев с подачей электроэнергии отключились светофоры на улицах и было нарушено движение пригородных поездов. В дежурные службы города поступило около 20 обращений от людей, застрявших в лифтах. По информации пожарного департамента Сан-Франциско, пострадавших нет. Электроснабжение в городе полностью восстановлено.

  

Другие новости

Европу засыпает снегом Еўропу засыпае снегам 21.04.2017 09:04 / В мире Европу засыпает снегом
Брексит могут отменить Брэксіт могуць адмяніць 21.04.2017 09:03 / В мире Брексит могут отменить

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =