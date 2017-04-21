22 Апреля 2017 12:25

Около 90 000 жителей Сан-Франциско остались без света из-за пожара на электроподстанции. Как сообщает CBS, из-за перебоев с подачей электроэнергии отключились светофоры на улицах и было нарушено движение пригородных поездов. В дежурные службы города поступило около 20 обращений от людей, застрявших в лифтах. По информации пожарного департамента Сан-Франциско, пострадавших нет. Электроснабжение в городе полностью восстановлено.