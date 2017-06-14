В мире
15 Июня 2017 08:04
Одному из самых популярных форматов в Интернете - GIF - исполнилось 30 лет
В честь праздника ресурс организовал инсталляцию в известной галерее Нью-Йорка - 151. GIF - популярный растровый формат графических изображений. Первая его версия была создана в 1987 году за два года до создания Всемирной паутины и за шесть лет до выхода первого веб-браузера. Долгое время ГИФ использовали для отображения логотипов, диаграмм и лайн-арта. Сейчас гифки просто необходимы телеканалам, киностудиям и, конечно, социальным сетям. Такая графика выражает разнообразную гамму эмоций.
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