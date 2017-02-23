Обнаружены 7 потенциально пригодных для жизни планет

22 Февраля 2017 21:28

Свежие подробности о сенсационном открытии НАСА. На экстренной пресс-конференции, которая стартовала около 20 минут назад, специалисты агентства рассказали об обнаружении 7 потенциально пригодных для жизни планет за пределами Солнечной системы. Все они вращаются вокруг одной звезды в созвездии Водолея - это около 40 световых лет от Земли. Прямая трансляция пресс-конференции ведется в Интернете. В социальных сетях любой желающий может задать ученым вопрос.

В последние годы НАСА активно занимается поиском экзопланет земного типа - так называются планеты, похожие на Землю, но находящиеся вне нашей Системы. Ближайшая к Земле потенциальная экзопланета земного типа находится в четырех световых годах от Солнца - в созвездии Альфа-Центавра.