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Новый транш от МФВ в марте получит Украина
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5 Марта 2017 15:03

Новый транш от МФВ в марте получит Украина

Международный валютный фонд и Киев договорились об обновлении меморандума об экономической и финансовой политике. Решение о выделении финансовой помощи в размере 1 миллиарда долларов может быть принято во второй половине марта. Последний транш был получен в сентябре прошлого года. А всего по плану МВФ за четыре года в Украину должны направить 17 с половиной миллиардов долларов. Практически половину этой суммы - более 7 - она уже получила.

  

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