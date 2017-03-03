Новый транш от МФВ в марте получит Украина

5 Марта 2017 15:03

Международный валютный фонд и Киев договорились об обновлении меморандума об экономической и финансовой политике. Решение о выделении финансовой помощи в размере 1 миллиарда долларов может быть принято во второй половине марта. Последний транш был получен в сентябре прошлого года. А всего по плану МВФ за четыре года в Украину должны направить 17 с половиной миллиардов долларов. Практически половину этой суммы - более 7 - она уже получила.