28 Декабря 2016 07:12

Новогодние праздники ничто не должно омрачить, чему в нашей стране уделяется пристальное внимание. Об этом накануне заявил государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась. По его словам, в Беларуси действует годами отработанный алгоритм действий для сотрудников разных ведомств, как себя вести в той или иной ситуации. Отработаны соответствующие решения, задействованы силы и средства.

Станислав Зась, Госсекретарь Совета безопасности Беларуси: "Придется немало поработать и милиции, и МЧС, и другим службам, в том числе коммунальным - всем, кто обеспечивает системы жизнедеятельности в общественных местах. Это не первый год, конечно, этому мы уделяем самое пристальное внимание, чтобы этот праздник не был ничем омрачен. Праздник светлый, таким должен остаться для всех нас".

Напомним, 26 декабря Президент Беларуси провел совещание с силовиками. Александр Лукашенко поручил госорганам обеспечить безопасность граждан в период новогодних и рождественских праздников.