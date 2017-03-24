Новая информация о расследовании теракта в Лондоне

25 Марта 2017 15:02

Полиция британской столицы отпустила еще двоих подозреваемых. Ранее освободили еще шестерых. Под стражей остаются всего двое. Напомним, трагедия в центре Лондона произошла 22 марта. Преступник протаранил на автомобиле людей, убил полицейского и попытался проникнуть в здание парламента, но был ликвидирован. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй, а также родным и близким погибших.