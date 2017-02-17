В мире
19 Февраля 2017 15:03
"Нормандская четверка" вновь соберется 1 марта
Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ в Мюнхене после встречи, на которой главы МИД России, Франции, Германии и Украины согласовали новое перемирие на востоке Украины. Оно должно вступить в силу завтра - 20 февраля. Последние недели в районе Донецка ОБСЕ неоднократно фиксировала применение тяжелых вооружений обеими сторонами конфликта, что противоречит минским соглашениям. Переговоры на этот раз длились чуть больше часа. После их окончания главы МИД “нормандской четверки” подчеркнули, что альтернативы ни формату, ни минским соглашениям нет. Напомним, предыдущая встреча министров прошла в белорусской столице в ноябре прошлого года.
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