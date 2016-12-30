Нештатная ситуация на борту Ту-154 могла произойти из-за неубравшихся закрылков

28 Декабря 2016 21:15

Сегодня стала известна, пожалуй, самая реальная версия авиатрагедии с российским самолетом Ту-154. Нештатная ситуация на борту могла произойти из-за неубравшихся закрылков. Об этом свидетельствует запись последнего разговора пилотов, которая оказалась в распоряжении российских СМИ.

Расследование причин катастрофы продолжается. Не исключаются и другие версии ЧП. Тем временем поиски обломков потерпевшего крушение самолета Ту-154 сейчас приостановлены. Связано это с непогодой - в районе дождь и туман. Ранее спасатели обнаружили и подняли на поверхность второй бортовой самописец. Черный ящик - в хорошем состоянии. В ближайшее время его отправят на расшифровку. Данные еще одного самописца изучаются. Из воды осталось извлечь третий черный ящик. Он уже локализован. Напомним, жертвами авиакатастрофы стали 92 человека. На данный момент удалось обнаружить 18 тел погибших. Как заявил Министр обороны России Сергей Шойгу, сегодня семьям жертв авиакатастрофы начнут выплачивать материальную помощь.