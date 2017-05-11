НАТО считает необходимым свое присутствие в Восточной Европе для снятия напряженности в регионе

11 Мая 2017 19:02

НАТО считает необходимым свое военное присутствие в Восточной Европе и Балтии для снятия напряженности в регионе.

США планируют временно разместить в Литве зенитно-ракетные комплексы "Пэтриот". Об этом сообщили агентству Associated Press источники в Пентагоне. Маневры пройдут с 10 по 24 июня в рамках учений НАТО. А к концу августа - началу сентября, когда начнутся совместные российско-белорусские учения "Запад-2017", ЗРК покинут Литву. Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявляла, что балтийские страны заинтересованы в создании региональной системы ПВО. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс считает необходимым свое военное присутствие в Восточной Европе и странах Балтии, чтобы снять напряженность в регионе. Потенциальное размещение системы "Пэтриот" в Литве обсуждалось с осени 2016 года. Это будет первое размещение ЗРК в странах Балтии. Напомним, ранее в Литву перебросили бронетехнику для батальона НАТО.