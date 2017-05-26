На Сицилии второй день работы саммита лидеров "Большой семерки"

27 Мая 2017 15:03

Участникам предстоит договориться о совместной борьбе с международным терроризмом, обсудить миграционные проблемы и глобальное потепление климата. Не обойдется и без дискуссий о России. Председатель Евросовета Дональд Туск не скрывает: он и еще ряд европейских лидеров будут пытаться убедить президента США продлить антироссийские санкции при том, что в Вашингтоне перед визитом Трампа в Таормину заявили, что у главы Белого дома нет позиции по этому вопросу. Вместе с тем участники встречи признают, что без взаимодействия с Москвой решить многие международные проблемы невозможно.