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На северо-востоке Бразилии ввели режим чрезвычайной ситуации
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30 Мая 2017 09:00

На северо-востоке Бразилии ввели режим чрезвычайной ситуации

На северо-востоке Бразилии из-за мощных дождей ввели режим чрезвычайной ситуации. Шесть человек погибли, еще тысячи пострадали. Это самые сильные ливни в регионе за последние 7 лет. Тогда сильный шторм стер с лица земли несколько городов. В штате Ала-гоас сошли сразу несколько оползней, вызванных бурей. Сотни солдат бразильской армии мобилизованы для помощи спасательным службам.  

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