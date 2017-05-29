RSS В мире

30 Мая 2017 09:00

На северо-востоке Бразилии ввели режим чрезвычайной ситуации

На северо-востоке Бразилии из-за мощных дождей ввели режим чрезвычайной ситуации. Шесть человек погибли, еще тысячи пострадали. Это самые сильные ливни в регионе за последние 7 лет. Тогда сильный шторм стер с лица земли несколько городов. В штате Ала-гоас сошли сразу несколько оползней, вызванных бурей. Сотни солдат бразильской армии мобилизованы для помощи спасательным службам.